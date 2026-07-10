टोमॅटो, कांदा आणि लसूण पाण्यात 10–12 मिनिटे उकळून घ्या.
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मिश्रण थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये बारीक वाटून गाळणीने गाळून गुळगुळीत प्युरी तयार करा.
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एका पॅनमध्ये बटर गरम करून त्यात टोमॅटोची प्युरी घाला आणि 3–4 मिनिटे शिजवा.
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त्यामध्ये मीठ, मिरीपूड, साखर आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून चांगले मिसळा.
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सूप घट्ट हवे असल्यास थोड्या पाण्यात कॉर्नफ्लोअर मिसळून सूपमध्ये घाला आणि 2 मिनिटे उकळी आणा.
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सूप 5 मिनिटे मंद आचेवर शिजू द्या, जेणेकरून सर्व चव एकजीव होईल.
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गरमागरम टोमॅटो सूप बाऊलमध्ये काढून वरून फ्रेश क्रीम किंवा चिरलेली कोथिंबीर घालून ब्रेड क्रूटॉन्ससोबत सर्व्ह करा.
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