एग टार्ट बनवण्याची साधी, सोपी रेसिपी

Life style

15 January 2026

Author:  नुपूर भगत

एका भांड्यात मैदा, बटर आणि चिमूटभर मीठ घेऊन नीट मिक्स करा. थोडे पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्या.

पीठ मळा 

आता मळलेले पीठ 15–20 मिनिटे झाकून ठेवा.

पीठ झाका

दुसऱ्या भांड्यात अंडी फोडा, त्यात साखर घालून चांगले फेटा.

अंडी फेटा

त्यात दूध आणि व्हॅनिला इसेन्स घालून मिश्रण एकजीव करा.

दूध घाला

 तयार पीठाचे छोटे गोळे करून टार्ट मोल्डमध्ये पसरवा आणि त्यात अंड्याचे मिश्रण ओता.

मोल्डमध्ये मिश्रण टाका

आधीच गरम केलेल्या ओव्हनमध्ये 180°C तापमानावर 20–25 मिनिटे बेक करा.

बेक करा

 वरून सोनेरी रंग आल्यावर ओव्हनमधून काढा आणि थंड झाल्यावर सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

