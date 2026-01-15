एका भांड्यात मैदा, बटर आणि चिमूटभर मीठ घेऊन नीट मिक्स करा. थोडे पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्या.
आता मळलेले पीठ 15–20 मिनिटे झाकून ठेवा.
दुसऱ्या भांड्यात अंडी फोडा, त्यात साखर घालून चांगले फेटा.
त्यात दूध आणि व्हॅनिला इसेन्स घालून मिश्रण एकजीव करा.
तयार पीठाचे छोटे गोळे करून टार्ट मोल्डमध्ये पसरवा आणि त्यात अंड्याचे मिश्रण ओता.
आधीच गरम केलेल्या ओव्हनमध्ये 180°C तापमानावर 20–25 मिनिटे बेक करा.
वरून सोनेरी रंग आल्यावर ओव्हनमधून काढा आणि थंड झाल्यावर सर्व्ह करा.
