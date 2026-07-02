घरच्या घरी झटपट तयार करा खुसखुशीत वांग्याचे भजी

Life style

02 July 2026

Author:  नुपूर भगत

वांगे स्वच्छ धुवून त्याचे पातळ, गोल काप करून घ्या.

वांग्याचे काप करा

Picture Credit: Pinterest

एका भांड्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, लाल तिखट, हळद, ओवा, हिंग, मीठ आणि कोथिंबीर एकत्र मिसळा.

साहित्य एकत्र करा

Picture Credit: Pinterest

या मिश्रणात थोडे-थोडे पाणी घालून गुठळ्या न राहता मध्यम घट्ट पीठ तयार करा.

मिश्रण तयार करा

Picture Credit: Pinterest

कढईत तळण्यासाठी तेल गरम होण्यासाठी ठेवा.

तेल गरम करा

Picture Credit: Pinterest

वांग्याचा प्रत्येक काप तयार बेसनाच्या पिठात दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित बुडवा.

पिठात काप घोळवा 

Picture Credit: Pinterest

गरम तेलात हे काप मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.

तेलात भजी तळा 

Picture Credit: Pinterest

तयार वांग्याचे भजी टिश्यू पेपरवर काढा आणि गरमागरम हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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