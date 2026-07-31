नाश्ता किंवा हलक्या जेवणासाठी परफेक्ट मिक्स व्हेज दलिया रेसिपी

Life style

31 July 2026

Author:  नुपूर भगत

दलिया मंद आचेवर ४–५ मिनिटे हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत कोरडा भाजून घ्या आणि बाजूला ठेवा.

दलिया भाजा

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प्रेशर कुकरमध्ये तूप किंवा तेल गरम करून त्यात जिरे घाला. जिरे तडतडल्यावर कांदा घालून हलका सोनेरी होईपर्यंत परता.

कांदा परता 

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आले-लसूण पेस्ट घालून एक मिनिट परता. त्यानंतर गाजर, मटार, फरसबी आणि शिमला मिरची घालून २–३ मिनिटे शिजवा.

भाज्या घाला

Picture Credit: Pinterest

आता टोमॅटो, हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि मीठ घालून टोमॅटो मऊ होईपर्यंत परता.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

भाजलेला दलिया घालून सर्व भाज्यांसोबत १–२ मिनिटे चांगले मिसळा.

भाजलेला दलिया घाला

Picture Credit: Pinterest

२½ कप पाणी घालून मिश्रण ढवळा. कुकरचे झाकण लावून मध्यम आचेवर २–३ शिट्ट्या होऊ द्या.

पाणी घाला

Picture Credit: Pinterest

प्रेशर उतरल्यावर दलिया हलक्या हाताने ढवळा. वरून ताजी कोथिंबीर घालून मिक्स व्हेज दलिया दही, लोणचे किंवा पापडासोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

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