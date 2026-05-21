मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल कलिंगडाची आईस्क्रीम

21 May 2026

Author:  नुपूर भगत

कलिंगडाचे बिया काढून छोटे तुकडे करा. हे तुकडे १ तास फ्रीजमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवा.

कलिंगड तयार करा

मिक्सरमध्ये थंड कलिंगडाचे तुकडे, लिंबाचा रस आणि पुदिन्याची पाने घालून गुळगुळीत प्युरी तयार करा.

 प्युरी बनवा

एका मोठ्या भांड्यात फ्रेश क्रीम आणि कंडेन्स्ड मिल्क एकत्र फेटून हलके आणि क्रीमी मिश्रण बनवा.

क्रीम मिश्रण तयार करा

कलिंगडाची प्युरी क्रीम मिश्रणात घाला. त्यात चिमूटभर मीठ टाकून सर्व मिश्रण नीट मिसळा.

दोन्ही मिश्रण एकत्र करा

तयार मिश्रण एअरटाइट डब्यात भरून फ्रीजरमध्ये ४ ते ५ तासांसाठी ठेवा.

सेट करण्यासाठी ठेवा

२ तासांनी डबा बाहेर काढून मिश्रण चमच्याने हलवा. त्यामुळे आईस्क्रीम अधिक सॉफ्ट आणि क्रीमी बनेल.

एकदा हलवा

पूर्ण सेट झाल्यावर स्कूप करून आईस्क्रीम सर्व्ह करा. वरून पुदिन्याची पाने किंवा छोटे कलिंगडाचे तुकडे घालून सजवा.

सर्व्ह करा

