उन्हाळ्यात उष्णता आणि आर्द्रतेमुळे त्वचेतील तेलग्रंथी अधिक सक्रिय होतात. त्यामुळे चेहऱ्यावर सतत तेलकटपणा आणि घाम दिसू लागतो.
दिवसातून २ ते ३ वेळा सौम्य फेसवॉशने चेहरा स्वच्छ ठेवा. यामुळे अतिरिक्त तेल आणि घाण दूर होते.
चेहऱ्यावर काही सेकंद बर्फ फिरवल्यास त्वचेला थंडावा मिळतो आणि घाम कमी येण्यास मदत होते.
उन्हाळ्यात जड क्रीमऐवजी वॉटर-बेस्ड मॉइश्चरायझर वापरा. त्यामुळे त्वचा चिकट वाटत नाही.
तेलकट त्वचेसाठी जेल-बेस्ड सनस्क्रीन योग्य ठरते. ते त्वचेला संरक्षण देतानाच अतिरिक्त तेल कमी ठेवण्यास मदत करते.
शरीर हायड्रेट राहिल्यास त्वचा फ्रेश दिसते आणि घामामुळे होणारा त्रास कमी होतो.
जास्त तळकट आणि मसालेदार पदार्थ टाळा. फळं, भाज्या आणि ताक यांसारखे पदार्थ त्वचेसाठी फायदेशीर ठरतात.
झोपण्यापूर्वी चेहरा स्वच्छ केल्याने दिवसभर साचलेली धूळ आणि तेल निघून जाते, ज्यामुळे पिंपल्सचा धोका कमी होतो.
