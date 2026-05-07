हेल्दी ब्रेकफास्टसाठी अवोकाडो टोस्टचा उत्तम पर्याय

Life style

07  May 2026

Author:  नुपूर भगत

अवोकाडो मधून कापून त्याची बी काढा. आतील गर चमच्याने बाहेर काढून एका बाऊलमध्ये घ्या.

अवोकाडो तयार करा

अवोकाडोच्या गरामध्ये लिंबाचा रस, मीठ आणि काळी मिरी घालून काट्याच्या मदतीने हलके मॅश करा.

मिश्रण मॅश करा

तव्यावर किंवा टोस्टरमध्ये ब्रेड स्लाइस हलक्या सोनेरी रंगाचे आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.

 ब्रेड टोस्ट करा

टोस्ट केलेल्या ब्रेडवर हलके बटर किंवा ऑलिव्ह ऑइल लावा, त्यामुळे चव अधिक छान लागते.

बटर लावा

तयार केलेले अवोकाडो मिश्रण ब्रेडवर समान प्रमाणात पसरवा.

अवोकाडो स्प्रेड पसरवा

वरून चिली फ्लेक्स, टोमॅटो किंवा कांद्याचे बारीक तुकडे घालून सजवा.

टॉपिंग घाला

तयार अवोकाडो टोस्ट लगेच गरमागरम सर्व्ह करा. सकाळच्या नाश्त्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.

सर्व्ह करा

