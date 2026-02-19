शेअर मार्केट म्हणजे कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी-विक्री करण्याची जागा. कंपनीत गुंतवणूक करून तुम्ही त्या कंपनीचा छोटा भाग बनता.
शेअर, डिव्हिडंड, IPO, म्युच्युअल फंड, ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टिंग यामधला फरक समजून घ्या. ज्ञानाशिवाय गुंतवणूक करू नका.
शेअर्स खरेदी-विक्रीसाठी Demat Account आवश्यक असतो. विश्वसनीय ब्रोकरकडे खाते उघडा आणि KYC पूर्ण करा.
ब्रोकरेज चार्जेस, अॅपची सोय, रिसर्च सपोर्ट आणि ग्राहक सेवा तपासा. कमी फी आणि चांगली सेवा असलेला ब्रोकर निवडा.
सुरुवातीला कमी पैशांनी गुंतवणूक करा. अनुभव वाढल्यानंतरच मोठी गुंतवणूक करा.
कंपनीची आर्थिक स्थिती, नफा, कर्ज आणि भविष्यातील वाढ तपासा. मजबूत आणि विश्वासार्ह कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करा.
शेअर मार्केटमध्ये संयम खूप महत्त्वाचा आहे. अल्पकालीन चढ-उतारांपेक्षा दीर्घकालीन वाढ लक्षात ठेवा.
सर्व पैसे एका कंपनीत गुंतवू नका. पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफिकेशन ठेवा आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवा.
