नवशिक्यांसाठी शेअर मार्केट गाईड

19 february 2026

Author:  नुपूर भगत

शेअर मार्केट म्हणजे कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी-विक्री करण्याची जागा. कंपनीत गुंतवणूक करून तुम्ही त्या कंपनीचा छोटा भाग बनता.

शेअर मार्केट म्हणजे काय?

शेअर, डिव्हिडंड, IPO, म्युच्युअल फंड, ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टिंग यामधला फरक समजून घ्या. ज्ञानाशिवाय गुंतवणूक करू नका.

आधी मूलभूत माहिती घ्या

शेअर्स खरेदी-विक्रीसाठी Demat Account आवश्यक असतो. विश्वसनीय ब्रोकरकडे खाते उघडा आणि KYC  पूर्ण करा.

 Demat आणि Trading Account

ब्रोकरेज चार्जेस, अ‍ॅपची सोय, रिसर्च सपोर्ट आणि ग्राहक सेवा तपासा. कमी फी आणि चांगली सेवा असलेला ब्रोकर निवडा.

 योग्य ब्रोकर निवडा

सुरुवातीला कमी पैशांनी गुंतवणूक करा. अनुभव वाढल्यानंतरच  मोठी गुंतवणूक करा.

छोट्या रकमेपासून सुरुवात 

कंपनीची आर्थिक स्थिती, नफा, कर्ज आणि भविष्यातील वाढ तपासा. मजबूत आणि विश्वासार्ह कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करा.

चांगल्या कंपन्या निवडा

शेअर मार्केटमध्ये संयम खूप महत्त्वाचा आहे. अल्पकालीन चढ-उतारांपेक्षा दीर्घकालीन वाढ लक्षात ठेवा.

दीर्घकालीन विचार ठेवा

सर्व पैसे एका कंपनीत गुंतवू नका. पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफिकेशन ठेवा आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवा.

 रिस्क मॅनेजमेंट शिका

