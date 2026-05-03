जास्त विचार करण्याची सवय थांबवण्यासाठी सोपे उपाय

Life style

03 May 2026

Author:  नुपूर भगत

सतत एकाच गोष्टीचा विचार करत राहणं म्हणजेच ओव्हरथिंकिंग. हे तुमची ऊर्जा आणि वेळ दोन्ही खर्च करतं.

ऊर्जा संपवते 

Picture Credit: Pinterest

भूतकाळ किंवा भविष्याचा विचार कमी करून वर्तमानावर लक्ष केंद्रित करा.

वर्तमानात राहायला शिका

Picture Credit: Pinterest

एखाद्या गोष्टीवर विचार करण्यासाठी ठराविक वेळ ठेवा आणि त्यानंतर थांबा.

विचारांना मर्यादा ठेवा

Picture Credit: Pinterest

नवीन छंद, व्यायाम किंवा आवडीच्या गोष्टींमध्ये मन गुंतवा.

स्वतःला व्यस्त ठेवा

Picture Credit: Pinterest

नकारात्मक विचारांना सकारात्मक दृष्टिकोनाने पाहण्याचा प्रयत्न करा.

 नकारात्मक विचार बदला

Picture Credit: Pinterest

सर्व काही परफेक्ट असावं ही अपेक्षा कमी करा, चुका होणं स्वाभाविक आहे.

 परफेक्शनचा हट्ट सोडा

Picture Credit: Pinterest

गरज वाटल्यास मित्र, कुटुंब किंवा तज्ञांचा सल्ला घ्या.

मदत घ्या

Picture Credit: Pinterest

पार्टीसाठी परफेक्ट स्नॅक, कुरकुरीत कटोरी चाट रेसिपी

पुढे वाचा