सतत एकाच गोष्टीचा विचार करत राहणं म्हणजेच ओव्हरथिंकिंग. हे तुमची ऊर्जा आणि वेळ दोन्ही खर्च करतं.
भूतकाळ किंवा भविष्याचा विचार कमी करून वर्तमानावर लक्ष केंद्रित करा.
एखाद्या गोष्टीवर विचार करण्यासाठी ठराविक वेळ ठेवा आणि त्यानंतर थांबा.
नवीन छंद, व्यायाम किंवा आवडीच्या गोष्टींमध्ये मन गुंतवा.
नकारात्मक विचारांना सकारात्मक दृष्टिकोनाने पाहण्याचा प्रयत्न करा.
सर्व काही परफेक्ट असावं ही अपेक्षा कमी करा, चुका होणं स्वाभाविक आहे.
गरज वाटल्यास मित्र, कुटुंब किंवा तज्ञांचा सल्ला घ्या.
