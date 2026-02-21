उन्हाळ्यात इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्सची कशी काळजी  घ्याल?

21 February 2026

Author:  वेद बर्वे

गरमीच्या दिवसांत फोन, लॅपटॉप अशा वस्तूंना ओव्हर हिटींगपासून कसे सांभाळाल?

इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स

तुमची गॅजेट्स थेट उन्हात  ठेवू नका, जास्त तापमानामुळे  बॅटरी व अन्य पार्ट खराब  होऊ शकतात

थेट सूर्यप्रकाश टाळा

जास्त वेळ चार्जिंगला लावू नका  बॅटरी ओव्हरहिट होण्याचा/  फुगण्याचा धोका संभवतो

ओव्हरचार्जिंग टाळा

थंड आणि हवेशीर जागा

कडक उन्हाळ्यात हवेशीर जागेत गॅजेट्स वापरा, शक्य झाल्यास  लॅपटॉप/ सिस्टीम वापरताना  एसी/पंखा लावा

जाड/लेदर कव्हरमुळे उष्णता वाढू शकते. उन्हाळ्यात हवा खेळती राहील असे कव्हर वापरा

कव्हर/केस योग्य निवडा

मोबाईल, लॅपटॉपचे अपडेट  वेळोवेळी करा, त्यामुळे बॅटरी परफॉर्मन्स व सिस्टम  स्टॅबिलिटी सुधारते

सॉफ्टवेअर अपडेट ठेवा

उन्हाळ्यात घाम अधिक येतो, तो  गॅजेट्सना लागल्यास त्वरित पुसा,  मॉईश्चर पकडू देऊ नका

ओलावा टाळा

डिव्हाइस जास्त गरम झाल्यास  त्वरित बंद करा, तापमान नॉर्मल झाल्यावरच पुन्हा सुरू करा

त्वरित वापर थांबवा

