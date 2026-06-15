पावसाळ्यात रस्ते निसरडे होतात. त्यामुळे टायरची ग्रिप, ट्रेड डेप्थ आणि हवेचा दाब योग्य आहे का, हे नियमित तपासा.
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जुने किंवा खराब वायपर पावसात स्पष्ट दृश्य देत नाहीत. गरज असल्यास नवीन वायपर ब्लेड बसवा.
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ओल्या रस्त्यांवर ब्रेकिंग अंतर वाढते. त्यामुळे ब्रेक पॅड्स, डिस्क आणि ब्रेक फ्लुइडची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
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पावसामुळे दृश्यमानता कमी होते. हेडलाइट, टेललाइट आणि फॉग लाइट्स व्यवस्थित काम करत आहेत का, हे पाहा.
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चिखल आणि पावसाचे पाणी कारच्या बॉडीखाली साचल्यास गंज निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे कार नियमित धुवून स्वच्छ ठेवा.
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ओले मॅट्स आणि बंद काचा यामुळे दुर्गंधी व बुरशी निर्माण होऊ शकते. कारचे इंटीरियर कोरडे ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
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पावसाळ्यात ओलाव्यामुळे बॅटरी टर्मिनलवर गंज येऊ शकतो. त्यामुळे बॅटरी आणि कनेक्शनची वेळोवेळी तपासणी करा.
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साचलेल्या पाण्याची खोली न तपासता कार पुढे नेऊ नका. यामुळे इंजिनमध्ये पाणी जाऊन मोठे नुकसान होऊ शकते.
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पावसाळ्यात थोडी काळजी घेतल्यास कार सुरक्षित राहते आणि महागड्या दुरुस्तीचा खर्चही टाळता येतो.
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