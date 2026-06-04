उन्हाच्या झळा लागत असल्याने तुम्ही देखील एसीचा वापर करता का?
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एसीच्या सततच्या वापरामुळे तुम्ही देखील आजारी पडता का?
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बरेच लोक रिमोटऐवजी थेट स्विच वापरुन आपला एसी चालू आणि बंद करतात.
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नाही, एसी चालवल्याने थेट कोणताही आजार होत नाही.
Picture Credit: istockphoto
एसी रिमोट हे केवळ एक वैशिष्ट्य आहे, जे तुम्हाला एसी दुरुन नियंत्रित करण्याची सुविधा देते.
Picture Credit: istockphoto
जेव्हा तुम्ही मेन स्विचमधून एसी बंद करता तेव्हा तो पूर्णपणे बंद होतो आणि विजेचा वापर होत नाही.
Picture Credit: istockphoto
या स्थितीत त्यात धूळ आणि ऍलर्जी निर्माण करणारे कण साचू शकतात.
Picture Credit: istockphoto
त्याचबरोबर रिमोटने बंद केल्यावर एसी स्टँडबाय मोडमध्ये जातो, ज्याममुळे थोडी वीज वापरली जाते.
Picture Credit: istockphoto
मात्र, हा वापर इतका कमी आहे की त्याचा तुमच्या वीज बिलावर कोणताही मोठा परिणाम होत नाही.
Picture Credit: istockphoto
तुम्ही एसी रिमोटने बंद करा किंवा मुख्य स्विचने, तुमच्या वीज बिलात कोणताही लक्षणीय फरक पडणार नाही.
Picture Credit: istockphoto
तुमच्या सोयीनुसार एसी चालू बंद करु शकता आणि विजेच्या बिलाची चिंता न करता त्याचा आनंद घेऊ शकता.
Picture Credit: istockphoto