असा वापरा AC, वीज बिलासह आरोग्य राहिल उत्तम

07 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम 

एसीचा वापर

आरोग्य आणि वीज बिल दोन्हींवर परिणाम होऊ नये, म्हणून रात्रीचा एसी कसा वापरावा. 

तापमान योग्य ठेवा

२४-२६ ही तापमान ठेवण्याची बेस्ट रेंज आहे.

टाइमरचा वापर करा. यामुळे २-३ तासांनी एसी आपोआप बंद होईल. 

टाइमर वापरा

स्लीप मोडचा वापर केल्याने वीज बिल कमी येत आणि आरामदायक झोप लागते. 

स्लीप मोड

फिल्टर क्लीन ठेवल्यास कूलिंग चांगलं आणि बिल कमी येते.

नियमित साफसफाई

दरवाजे-खिडक्या बंद ठेवल्यास कूलिंग टिकते. त्यामुळे रुम सील करुन ठेवा.

रुम

एसी सोबत फॅन लावल्यास थंड हवा समान पसरते. त्यामुळे एसी कमी वेळ चालवावा लागतो.

फॅनचा करा वापर

रात्री ६ ते ८ तास एसी स्लीप मोडवर चालवणे सुरक्षित आहे.

स्लीप मोड

कमी तापमान

