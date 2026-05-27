Monsoon मध्ये AC योग्य पद्धतीने वापरणे खूप महत्त्वाचे असते.
पावसाळ्यात AC चा Dry Mode खोलीतील ओलावा कमी करण्यास मदत करतो.
24°C ते 26°C तापमान Monsoon साठी योग्य मानले जाते.
पावसाळ्यात हवा थंड असते पण दमटपणा जास्त असतो.
ओलावा आणि धुळीमुळे AC Filter लवकर घाण होऊ शकतो.
Dry Mode आणि योग्य तापमानामुळे विजेची बचत होते.
पावसामुळे Outdoor Unit वर पाणी किंवा चिखल साचू शकतो.
अचानक खूप थंड AC मध्ये बसल्याने सर्दी आणि घसा दुखू शकतो.
दिवसातून काही वेळ खिडक्या उघडून हवा खेळती ठेवा.
