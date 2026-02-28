Picture Credit: heromotocorp
फोनमध्ये Kirin 9030 Pro प्रोसेसर
6GB रॅम व 512GB स्टोरेज
50MP मुख्य कॅमेरा, 40MP अल्ट्रा- वाइड शूटर, 48Mp टेलीफोटो लेंस, 4x ऑप्टिकल झूम, 100x पर्यंत डिजिटल झूम, 13MP वाइड-अँगल सेल्फी कॅमेरा, 4K व्हिडीओ सपोर्ट
5,750mAh बॅटरी, 100W वायर्ड व 80W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट
Wifi 7, ब्लूटूथ 6.0, USB टाइप-C सह USB 3.1 Gen 1 स्पीड
Huawei Mate 80 Pro ची भारतातील अधिकृत किंमत अद्याप उघड झालेली नाही