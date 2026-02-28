Huawei चा तगडा स्मार्टफोन उडवली सर्वांची झोप

Technology

28 February 2026

Author:  वेद बर्वे

100W चार्जिंगचा सॉलीड सपोर्ट; फीचर्स व किंमतीवर एक नजर

Huawei Mate 80 Pro

Picture Credit: heromotocorp

6.75-इंच LTPO OLED डिस्प्ले,  2832 × 1280 पिक्सल रेजोल्युशन, 120Hz रिफ्रेश रेट

डिस्प्ले

Picture Credit: heromotocorp

फोनमध्ये Kirin 9030 Pro प्रोसेसर

प्रोसेसर

रॅम आणि स्टोरेज

6GB रॅम व 512GB स्टोरेज

Picture Credit: heromotocorp

कॅमेरा सेटअप

Picture Credit: Pinterest

50MP मुख्य कॅमेरा, 40MP अल्ट्रा- वाइड शूटर, 48Mp टेलीफोटो लेंस,  4x ऑप्टिकल झूम, 100x पर्यंत  डिजिटल झूम, 13MP वाइड-अँगल  सेल्फी कॅमेरा, 4K व्हिडीओ  सपोर्ट

बॅटरी

Picture Credit: Pinterest

5,750mAh बॅटरी, 100W वायर्ड व  80W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट

कनेक्टिव्हिटी

Picture Credit: Pinterest

Wifi 7, ब्लूटूथ 6.0, USB टाइप-C  सह USB 3.1 Gen 1 स्पीड

किंमत

Picture Credit: Pinterest

Huawei Mate 80 Pro ची भारतातील अधिकृत किंमत अद्याप उघड झालेली नाही

