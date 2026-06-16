नियमित देखभाल केल्यास AC ची कार्यक्षमता टिकून राहते आणि महागड्या दुरुस्तीचा खर्च टाळता येतो.
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फिल्टरमध्ये धूळ साचल्यास हवेचा प्रवाह कमी होतो. त्यामुळे कूलिंग कमी होते आणि AC वर अतिरिक्त ताण पडतो.
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आउटडोअर युनिटवर धूळ, पाने आणि कचरा जमा झाल्यास कॉम्प्रेसरची कार्यक्षमता प्रभावित होऊ शकते. त्यामुळे ते वेळोवेळी स्वच्छ ठेवणे गरजेचे आहे.
Picture Credit: istockphoto
वेळेवर सर्व्हिसिंग केल्याने लहान समस्या मोठ्या होण्यापासून रोखता येतात. त्यामुळे AC अधिक काळ चांगली कामगिरी करतो.
Picture Credit: istockphoto
खूप कमी तापमानावर AC चालवल्यास वीजेचा वापर वाढू शकतो. 24 ते 26 अंश सेल्सिअस दरम्यानचे तापमान ऊर्जा बचतीसाठी उपयुक्त मानले जाते.
Picture Credit: istockphoto
गॅस कमी झाल्यास कूलिंग कमी होते आणि वीज बिल वाढू शकते. त्यामुळे गॅसची स्थिती वेळोवेळी तपासून घेणे फायदेशीर ठरते.
Picture Credit: istockphoto
वीज पुरवठ्यातील चढ-उतारामुळे AC च्या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्सना नुकसान होऊ शकते. योग्य संरक्षण उपाय वापरल्यास हे नुकसान टाळता येते.
Picture Credit: istockphoto
जुनी किंवा खराब वायरिंगमुळे AC ची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते आणि काही प्रकरणांत शॉर्ट सर्किटचाही धोका निर्माण होऊ शकतो.
Picture Credit: istockphoto
थोडी काळजी आणि नियमित देखभाल केल्यास AC दीर्घकाळ चांगले कूलिंग देऊ शकतो आणि अनावश्यक खर्चही टाळता येतो.
Picture Credit: istockphoto