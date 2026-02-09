फायबरने भरलेला ओट्स उपमा पोट जास्त वेळ भरलेलं ठेवतो, भूक कमी लागते आणि वजन कमी करण्यात मदत करतो.
मूगाच्या उसळीमध्ये प्रथिने आणि फायबर दोन्ही जास्त असल्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते आणि चरबी साचत नाही.
ज्वारी / बाजरी या धान्यांमध्ये कॅलरी कमी आणि पोषणमूल्य जास्त असल्यामुळे वजन नियंत्रणात राहतं.
तूरीच्या डाळीमध्ये प्रोटीनचा उत्तम स्रोत असून मेटाबॉलिझम वाढवण्यास मदत करतात.
तेल न वापरता बनवलेल्या भाज्या शरीराला आवश्यक जीवनसत्त्व देतात आणि वजन वाढू देत नाहीत.
दहीच्या सेवनाने पचन सुधारतं, आतड्यांची काळजी घेतं आणि फॅट बर्निंगला सपोर्ट करतं.
कमी कॅलरीत पोट भरतं, भाजी किंवा डाळीचं सूप पिल्याने ओव्हरईटिंग टाळता येते.
नैसर्गिक गोडवा, फायबर आणि व्हिटॅमिन्समुळे वजन कमी करण्यासाठी फ्रुट सॅलड उत्तम पर्याय आहे.
