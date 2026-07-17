घरी बनवा हेल्दी काकडी स्टफ्ड सॅलड

Life style

17 July 2026

Author:  नुपूर भगत

एका भांड्यात उकडलेले स्वीट कॉर्न, सिमला मिरची, कांदा आणि किसलेले गाजर एकत्र मिसळा.

साहित्य एकत्र मिसळा

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त्यामध्ये मेयोनीज किंवा हंग कर्ड, काळी मिरी पावडर, लिंबाचा रस आणि चवीनुसार मीठ घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव करा.

सॉसेस एकजीव करा

Picture Credit: Pinterest

तयार मिश्रण १० मिनिटे फ्रिजमध्ये ठेवून थंड होऊ द्या. त्यामुळे सॅलडची चव अधिक छान लागते.

थंड करा

Picture Credit: Pinterest

तयार केलेल्या काकडीच्या कपमध्ये हे मिश्रण चमच्याने भरून घ्या. वरून हलके दाबून सारखे करा.

स्टाफिंग भरा

Picture Credit: Pinterest

प्रत्येक स्टफ्ड काकडीवर थोडी काळी मिरी पावडर आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर भुरभुरा.

कोथिंबीर घाला

Picture Credit: Pinterest

काकडी स्टफ्ड सॅलड लगेच सर्व्ह करा किंवा १५ मिनिटे फ्रिजमध्ये ठेवून अधिक थंडगार स्वरूपात स्टार्टर किंवा हेल्दी स्नॅक म्हणून आनंद घ्या.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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