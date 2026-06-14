एका भांड्यात चिकन, कॉर्नफ्लोअर, मैदा, अंडे, आले-लसूण पेस्ट, मीठ आणि मिरीपूड घालून चांगले मिसळा.
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कढईत तेल गरम करून चिकनचे तुकडे सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या. नंतर बाजूला ठेवा.
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दुसऱ्या पॅनमध्ये 1 टेबलस्पून तेल गरम करा. त्यात चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्या आणि ढोबळी मिरची परता.
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भाज्या थोड्या मऊ झाल्यावर सोया सॉस, टोमॅटो केचप आणि चिली सॉस घालून एक मिनिट परता.
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एका वाटीत 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोअर पाण्यात मिसळून स्लरी तयार करा आणि ती पॅनमध्ये घाला.
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सॉस घट्ट होऊ लागल्यावर तळलेले चिकन त्यात घाला आणि सर्व मिश्रण नीट एकजीव करा.
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2-3 मिनिटे शिजवून गॅस बंद करा. गरमागरम चिकन मंचुरियन फ्राईड राईस किंवा नूडल्ससोबत सर्व्ह करा.
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