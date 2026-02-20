Infinix Note 60 Ultra फोन iPhone ला देऊ शकतो टक्कर
या फोनमध्ये काय असेल खास, भारतात किती असेल किंमत?
6.78 इंचाचा AMOLED स्क्रीन, 144 Hz रिफ्रेश रेट मिळण्याची शक्यता
MediaTek Dimensity 8400 Ultimate चिपसेट मिळू शकते मल्टिटास्किंगसाठी बेस्ट
200MP रिअर कॅमेरा, 8MP अल्ट्रावाइड व 50MP सेन्सर असा ट्रिपल कॅमेरा सेटअप
दीर्घकाळ चालणारी 7000 mAh बॅटरी, 100 W फास्ट चार्जिंग मिळण्याची शक्यता
12 GB RAM आणि 256 GB/512 GB इनबिल्ट स्टोरेजचे पर्याय असू शकतात
भारतात लाँच झाल्यावर या फोनची अंदाजे किंमत 31,990–33,000 दरम्यान असू शकते
