इन्व्हर्टर एसी आणि नॉन-इन्व्हर्टर एसीबद्दल लोकांमध्ये संभ्रम असतो. कोणता एसी फायदेशीर ठरतो? कशामुळे वीज बिल कमी होते हे जाणून घेऊया.
इन्व्हर्टर एसी हे नॉन-इन्व्हर्टर एसीपेक्षा थोडे महाग असतात.
इन्व्हर्टर एसी भविष्यात तुमचे बरेच पैसे वाचवू शकतात. यामध्ये कॉम्प्रेसरचा वेग खोलीच्या तापमानानुसार बदलतो.
जेव्हा खोली पुरेशी थंड होते, तेव्हा कॉम्प्रेसर कमी वेगाने चालतो आणि जेव्हा त्याला जास्त थंडाव्याची गरज जाणवते, तेव्हा त्याचा वेग वाढतो.
नॉन इन्व्हर्टर एसी किंमतीने थोडे स्वस्त असतात. पण, दीर्घकाळात ते अधिक खर्चिक ठरु शकतात.
या प्रकारच्या एसीमधील कॉम्प्रेसर खोली थंड झाल्यावर बंद होतो आणि थंडाव्याची गरज असते तेव्हा पुन्हा चालू होतो.
या वारंवार चालू-बंद होण्याच्या चक्रामुळे विजेचा वापर वाढतो. परिणामी, विजेचे बिल जास्त येते.
बजेट कमी असल्यास तुम्ही नॉन-इन्व्हर्टर एसी निवडू शकता. पण, त्यासाठी तुम्हाला सुरुवातीला थोडे जास्त पैसे मोजावे लागतील.
