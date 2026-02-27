iPhone 17 pro max की  Samsung Galaxy 26 Ultra  कोणता फोन जास्त भारी?

Technology

27 February 2026

Author:  वेद बर्वे

दोन्ही फोनची सविस्तर तुलना; फिचर्स, कॅमेरा व बरंच काही

आयफोन vs सॅमसंग

iPhone 17 Pro Max: 6.9″ Super Retina  XDR OLED डिस्प्ले, 120 Hz refresh; Galaxy S26 Ultra: 6.9″ Dynamic AMOLED  2X QHD+, 120 Hz, built-in Privacy डिस्प्ले

डिस्प्ले (स्क्रीन)

iPhone: Apple A19 Pro, iOS  Samsung: Snapdragon 8 Elite Gen5 

प्रोसेसर/परफॉर्मन्स

कॅमेरा सिस्टम

iPhone: Triple 48MP मुख्य+अल्ट्रा+ टेलीफोटो, बेस्ट व्हिडिओ क्वॉलिटी Galaxy: 200MP मुख्य + 50MP अल्ट्रा  + 50MP टेली + 10MP टेली फोटो

बॅटरी आणि चार्जिंग

iPhone: 5,000+ mAh, 40W चार्जिंग  आणि मॅगसेफ वायरलेस सपोर्ट; Galaxy: 5,000 mAh बॅटरी, 60W  फास्ट चार्जिंग, 25 W वायरलेस

स्टोरेज आणि RAM

iPhone: 256 GB, 2TB + 12 GB RAM; Galaxy: 256 GB, 1 TB + 12–16 GB RAM

ऑपरेटिंग सिस्टम

iPhone: iOS 26, सॉफ्टवेअर अपडेट्स  बराच काळ मिळतात Galaxy: Android 16 + One UI 8.5 +  Galaxy AI फीचर्स

किंमत

iPhone 17 Pro Max:  ₹1,46,000 Galaxy S26 Ultra 5G: ₹1,39,999

