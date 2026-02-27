Picture Credit: Pinterest
iPhone: Apple A19 Pro, iOS Samsung: Snapdragon 8 Elite Gen5
iPhone: Triple 48MP मुख्य+अल्ट्रा+ टेलीफोटो, बेस्ट व्हिडिओ क्वॉलिटी Galaxy: 200MP मुख्य + 50MP अल्ट्रा + 50MP टेली + 10MP टेली फोटो
iPhone: 5,000+ mAh, 40W चार्जिंग आणि मॅगसेफ वायरलेस सपोर्ट; Galaxy: 5,000 mAh बॅटरी, 60W फास्ट चार्जिंग, 25 W वायरलेस
iPhone: 256 GB, 2TB + 12 GB RAM; Galaxy: 256 GB, 1 TB + 12–16 GB RAM
iPhone: iOS 26, सॉफ्टवेअर अपडेट्स बराच काळ मिळतात Galaxy: Android 16 + One UI 8.5 + Galaxy AI फीचर्स
iPhone 17 Pro Max: ₹1,46,000 Galaxy S26 Ultra 5G: ₹1,39,999
