दोन्ही फोनच्या फिचर्सची तुलना करा आणि तुम्हीच ठरवा
Picture Credit: Pinterest
iPhone 17e: Apple A19 चिप, शक्तिशालीपरफॉरमन्स; Pixel 10a: Google Tensor G4, AI फोकस परफॉरमन्स
Picture Credit: Pinterest
iPhone 17e: 6.1″ OLED, 60Hz, Dynamic Island, HDR. Pixel 10a: 6.3″ pOLED, 120Hz, अधिक स्मूथ
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
iPhone 17e: 48MP अद्ययावत मुख्य कॅमेरा + 18MP सेल्फी कॅमेरा, Pixel 10a: 48MP + 13MP ultra-wide, AI camera tools
Picture Credit: Pinterest
iPhone 17e: अंदाजे 4,000 mAh + MagSafe + वायरलेस चार्जिंग Pixel 10a: 5,100 mAh + फास्ट चार्ज; वायरलेस चार्जिंग नाही
Picture Credit: Pinterest
iPhone 17e: छोटी हलकी बॉडी, प्रीमियम ऑप्टिमाइज्ड डिझाईन; Pixel 10a: मोठा डिस्प्ले + bezel लेस लूक
दोन्हीमध्ये 8 GB RAM आणि 128 GB स्टोरेज बेस असून, वेरिअंटनुसार बदल
Picture Credit: Pinterest
iPhone 17e: iOS साठी 6–7 वर्षांचे अपडेट्स + Ecosystem integration; Pixel 10a: Android साठी 7 वर्षे अपडेट्स (Google AI + Gemini Nano)
Picture Credit: Pinterest
iPhone 17e: अंदाजे 60–70 हजार Pixel 10a: साधारण ₹49,999
Picture Credit: Pinterest