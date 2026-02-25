iPhone 17e आणि Google Pixel 10a कोणता फोन जास्त दमदार?

Technology

25 February 2026

Author:  वेद बर्वे

दोन्ही फोनच्या फिचर्सची तुलना करा आणि तुम्हीच ठरवा

iPhone vs Pixel

Picture Credit: Pinterest

iPhone 17e: Apple A19 चिप, शक्तिशालीपरफॉरमन्स; Pixel 10a: Google Tensor G4,  AI फोकस परफॉरमन्स

प्रोसेसर

Picture Credit: Pinterest

iPhone 17e: 6.1″ OLED, 60Hz, Dynamic Island, HDR. Pixel 10a: 6.3″ pOLED, 120Hz,  अधिक स्मूथ

डिस्प्ले

Picture Credit: Pinterest

कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

iPhone 17e: 48MP अद्ययावत मुख्य  कॅमेरा + 18MP सेल्फी कॅमेरा, Pixel 10a: 48MP + 13MP ultra-wide,  AI camera tools

बॅटरी आणि चार्जिंग

Picture Credit: Pinterest

iPhone 17e: अंदाजे 4,000 mAh +  MagSafe + वायरलेस चार्जिंग Pixel 10a: 5,100 mAh + फास्ट चार्ज;  वायरलेस चार्जिंग नाही

साईझ व डिझाइन

Picture Credit: Pinterest

iPhone 17e: छोटी हलकी बॉडी,  प्रीमियम ऑप्टिमाइज्ड डिझाईन; Pixel 10a: मोठा डिस्प्ले + bezel लेस लूक

दोन्हीमध्ये 8 GB RAM आणि  128 GB स्टोरेज बेस असून, वेरिअंटनुसार बदल

स्टोरेज आणि रॅम

Picture Credit: Pinterest

iPhone 17e: iOS साठी 6–7 वर्षांचे अपडेट्स + Ecosystem integration; Pixel 10a: Android साठी 7 वर्षे अपडेट्स (Google AI + Gemini Nano)

सॉफ्टवेअर व सपोर्ट

Picture Credit: Pinterest

iPhone 17e: अंदाजे 60–70 हजार Pixel 10a: साधारण ₹49,999

किंमत

Picture Credit: Pinterest

