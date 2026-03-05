iPhone 17e vs iPhone 16e, कोण ठरणार वरचढ?iPhone 17e की iPhone 16e \nकोणता फोन भारी? \n\n Technology 05 March 2026 Author: वेद बर्वे कोण ठरणार वरचढ? पाहुया, दोन्ही फोनची तुलना Picture Credit: Pinterest 17e मध्ये नवीन व शक्तिशाली \nA19 चिप, तर 16e मध्ये A18 चिप नवीन A19 चिप: अधिक जलद \nआणि कार्यक्षम प्रोसेसर Picture Credit: Pinterest 17e चा बेस स्टोरेज 256 GB , \n16e च्या 128 GB पेक्षा जास्त स्टोरेज Picture Credit: Pinterest दोन्हीमध्ये 6.1-इंच OLED \n60 Hz डिस्प्ले डिस्प्ले Picture Credit: Pinterest दोन्हीमध्ये USB-C वायर चार्जिंग, \n17e मध्ये MagSafe मुळे \nवायरलेस अधिक वेगाने चार्जिंग Picture Credit: Pinterest दोन्ही फोनमध्ये 48MP मुख्य \nकॅमेरा, 12 MP सेल्फी कॅमेरा, \n17e मध्ये सुधारित इमेज प्रोसेसिंग कॅमेरा Picture Credit: Pinterest 17e मध्ये सुधारित C1X मोडेम , \nWi-Fi 7 व Bluetooth 6 \n16e मध्ये Wi-Fi 6/Bluetooth 5.3 कनेक्टिव्हिटी Picture Credit: Pinterest 17e ची सुरुवातीची किंमत \nसुमारे 64,900 रुपये, तर पण \n16e ची अंदाजे किंमत 59,900/- किंमत Picture Credit: Pinterest दमदार कॅमेरासह लवकरच \nयेतोय Xiaomi 17 Ultra पुढे वाचा