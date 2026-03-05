iPhone 17e की iPhone 16e कोणता फोन भारी?

05 March 2026

Author:  वेद बर्वे

कोण ठरणार वरचढ?

पाहुया, दोन्ही फोनची तुलना

17e मध्ये नवीन व शक्तिशाली  A19 चिप, तर 16e मध्ये A18 चिप नवीन A19 चिप: अधिक जलद  आणि कार्यक्षम

प्रोसेसर

17e चा बेस स्टोरेज 256 GB 16e च्या 128 GB पेक्षा जास्त

स्टोरेज

दोन्हीमध्ये 6.1-इंच OLED  60 Hz डिस्प्ले

 डिस्प्ले

दोन्हीमध्ये USB-C वायर चार्जिंग,  17e मध्ये MagSafe मुळे  वायरलेस अधिक वेगाने

चार्जिंग

दोन्ही फोनमध्ये 48MP मुख्य  कॅमेरा, 12 MP सेल्फी कॅमेरा, 17e मध्ये सुधारित इमेज प्रोसेसिंग

कॅमेरा

17e मध्ये सुधारित C1X मोडेम Wi-Fi 7 व Bluetooth 6  16e मध्ये Wi-Fi 6/Bluetooth 5.3 

कनेक्टिव्हिटी

17e ची सुरुवातीची किंमत  सुमारे 64,900 रुपये, तर पण  16e ची अंदाजे किंमत 59,900/-

किंमत

