जगातील 'या' देशांमध्ये iPhone खरेदी करणे ठरते महाग

Technology 

18 May 2026

Author:  स्वराली शहा

तुर्की

तुर्कीत iPhone ची किंमत तब्बल १.८८ लाख रुपयापर्यंत आहे. येथ इलेक्ट्रिक वस्तूंवर Infome Tax आणि Luxury Tax मोठ्या प्रमाणात आहेत.

ब्राझील

ब्रझीलमध्ये iPhone  खरेदीसाठी सुमारे १.५८ लाख रुपये मोजावे लागतील. येथे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर जास्त कर असल्यामुळे किंमती प्रचंड आहेत.

इजिप्तमध्ये iPhone घेण्यासाठी जवळपास १.३१ लाख खर्च येतो. स्थानिक कर आणि चलनातील बदलामुळे किंमतीवर परिणाम होतो.

इजिप्त

स्वीडनमध्ये iPhone ची किंमत अंदाजे १.२५ लाखांच्या आसपास आहे. युरोपमधील जास्त VAT मुळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची किंमत जास्त पडते.

स्वीडन

भारतात iPhone ची किंमत जवळपास १.२१ लाखापर्यंत आहे. Import Duty, GST, आणि इतर करांमुळे iPhone भारतात महाग मिळतो.

भारत

या देशांमध्ये iPhone साठी तुम्हाला १.२० लाख मोजावे लागतील. उच्च टॅक्स स्ट्रक्चरमुळे किंमती प्रचंड आहेत.

डेन्मार्क-नॉर्वे

iPhone ची किमंत या देशांमध्ये १.१९  लाखापर्यंत आहे.

फिनलँड-पोर्तुगाल

पोलंडमध्ये iPhone घेण्यासाठी १.१७ लाख रुपये असणे आवश्यक आहे. येथील कर प्रणालीमुळे दर जास्त असतात.

पोलंड

Import Duty, Luxury Tax, VAT आणि Currency Exchage Rate या कारणांमुळे अनेक देशांमध्ये iPhone ची किंमत मोठ्या प्रमाणात आहे.

जगभरात iPhone महाग का ?

