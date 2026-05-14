चीनला ड्रॅगन का म्हटले जाते?

अनेक दशकांपासून चीनमधील लोक स्वत:ला ड्रॅगनचे वंशज मानतात.
Picture Credit: AI
चिनी संस्कृतीत ड्रॅगन शक्ती, सम्राट, भाग्य आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते.
Picture Credit: AI
चीनने इतिहासात आपली ओळख एक मजबूत, एकजूट आणि शिस्तबद्ध राष्ट्र म्हणून निर्माण केली आहे.
Picture Credit: AI
ड्रॅगन केवळ शक्तीशालीच नाही, तर चतुर, संयमी आणि योग्य वेळी हल्ला करणारा प्राणी आहे. चीन रणनीतीही अशीच आहे.
Picture Credit: AI
आज चीनने आर्थिक, तांत्रिक संरक्षण आणि जागतिक क्षेत्रात ड्रॅगनप्रमाणेच मोठी झेप घेतली आहे.
Picture Credit: AI
आज चीन जगातील प्रत्येक क्षेत्रात आपला प्रभाव वाढवत आहे, यामुळेच चीनला ड्रॅगन म्हणतात.
Picture Credit: AI
चीनचे सम्राट हुआंग डी यांनी लोकांना एकत्र करुन एक चिन्ह तयार केले होते. तेव्हापासून त्यांचा ड्रॅगनशी जवळचा संबंध मानला जाऊ लागला.
Picture Credit: AI
चीनचे सम्राटही स्वत:ला देवाचे रुप म्हणजेच एक दैवी शासक मानायचे.
Picture Credit: AI