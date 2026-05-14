चीनला ड्रॅगन का म्हटले जाते?

14 May 2026

Author:  स्वराली शहा

वंशज

अनेक दशकांपासून चीनमधील लोक स्वत:ला ड्रॅगनचे वंशज मानतात.

प्रतीक

चिनी संस्कृतीत ड्रॅगन शक्ती, सम्राट, भाग्य आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते.

चीनने इतिहासात आपली ओळख एक मजबूत, एकजूट आणि शिस्तबद्ध राष्ट्र म्हणून निर्माण केली आहे.

शक्ती आणि सामर्थ

 ड्रॅगन केवळ शक्तीशालीच नाही, तर चतुर, संयमी आणि योग्य वेळी हल्ला करणारा प्राणी आहे. चीन रणनीतीही अशीच आहे.

चतुराई आणि रणनीती

आज चीनने आर्थिक, तांत्रिक संरक्षण आणि जागतिक क्षेत्रात ड्रॅगनप्रमाणेच मोठी झेप घेतली आहे.

उन्नती

आज चीन जगातील प्रत्येक क्षेत्रात आपला प्रभाव वाढवत आहे, यामुळेच चीनला ड्रॅगन म्हणतात.

प्रभाव

चीनचे सम्राट हुआंग डी यांनी लोकांना एकत्र करुन एक चिन्ह तयार केले होते. तेव्हापासून त्यांचा  ड्रॅगनशी जवळचा संबंध मानला जाऊ लागला.

इतिहास

चीनचे सम्राटही स्वत:ला देवाचे रुप म्हणजेच एक दैवी शासक मानायचे.

इतिहास

