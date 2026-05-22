अनेक लोक सवयीने Car Door जोरात बंद करतात, पण याचा कारवर परिणाम होऊ शकतो.
वारंवार जोरात Door बंद केल्याने Lock Mechanism लवकर खराब होऊ शकतो.
Door Seal वर अतिरिक्त Pressure आल्याने Noise आणि Water Leakage ची समस्या येऊ शकते.
जोराचा धक्का Window Mechanism वरही परिणाम करू शकतो.
काही महागड्या Cars मध्ये Door हलके बंद करण्यासाठी विशेष Feature दिलेले असते.
Door Alignment बिघडल्यास बाहेरचा आवाज आत जास्त येऊ शकतो.
Children Safety Locks वरही परिणाम होऊ शकतो वारंवार धक्का बसल्याने Safety Components सैल होऊ शकतात.
Door योग्य पद्धतीने आणि हलक्या हाताने बंद केल्यास Car जास्त काळ चांगल्या स्थितीत राहू शकते.
Car Door जोरात बंद करणं Style नाही… ती कारसाठी हानिकारक सवय ठरू शकते