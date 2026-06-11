जगभरात अनेक कार उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आहेत.
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काही कंपन्यांची गाडी खूप महाग असते आणि काही कंपन्यांची गाडी खूप स्वस्त असते.
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पण, तुम्हाला माहित आहे का की सर्वात जुनी कार कंपनी कोणती आहे?
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गाडीच्या बाबतीत सांगणे थोडे अवघड आहे.
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स्थापनेच्या वेळेनुसार, फ्रान्सची प्यूजो ही जगातील सर्वात जुनी कंपनी आहे, जी अजूनी गाड्यांचे उत्पादन करते.
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ही कंपनी १८१० पासून वस्तूंचे उत्पादन करत आहे. पण, तिने १८९० मध्ये पहिल्यांदा कारचे उत्पादन केले.
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उत्पादन क्षमतेनुसार मर्सिडीज-बेंझ ही जगातील सर्वात जुनी वाहन उत्पादक कंपन मानली जाते.
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ही कंपनी १८८६ पासून गाड्यांचे उत्पादन करत आहे.
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हिंदुस्तान मोटर्स ही भारतातील सर्वात जुनी कार कंपनी असून, तिची सुरुवात १९४२ साली झाली.
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