सर्वात जुनी कार कंपनी कोणती आहे?

Automobile

11 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

कार उत्पादन कंपन्या

जगभरात अनेक कार उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आहेत.

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चार चाकी गाडीच्या कंपन्या

काही कंपन्यांची गाडी खूप महाग असते आणि काही कंपन्यांची गाडी खूप स्वस्त असते.

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पण, तुम्हाला माहित आहे का की सर्वात जुनी कार कंपनी कोणती आहे?

जुनी कार कंपनी

Picture Credit: Pinterest

गाडीच्या बाबतीत सांगणे थोडे अवघड आहे.

गाडीबाबत सांगणे कठिण

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स्थापनेच्या वेळेनुसार, फ्रान्सची प्यूजो ही जगातील सर्वात जुनी कंपनी आहे, जी अजूनी गाड्यांचे उत्पादन करते.

स्थापना

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ही कंपनी १८१० पासून वस्तूंचे उत्पादन करत आहे. पण, तिने १८९० मध्ये पहिल्यांदा कारचे उत्पादन केले.

१८९० साल

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उत्पादन क्षमतेनुसार मर्सिडीज-बेंझ ही जगातील सर्वात जुनी वाहन उत्पादक कंपन मानली जाते.

मर्सिडीज-बेंझ

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ही कंपनी १८८६ पासून गाड्यांचे उत्पादन करत आहे.

१८८६ पासून गाड्यांचे उत्पादन

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हिंदुस्तान मोटर्स ही भारतातील सर्वात जुनी कार कंपनी असून, तिची सुरुवात १९४२ साली झाली.

हिंदुस्तान मोटर्स

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