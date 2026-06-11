भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मनात गाडीचे नुसते नावही काढले तरी त्यांना स्वप्न पाहिल्या सारखे वाटते.
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प्रत्येक कुटुंबाला आपल्या घरात एखादी छोटीशी चार चाकी असावी, असे वाटते.
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असे पाहिला गेले तर आजकाल बऱ्याच लोकांच्या घरी छोटी-मोठी कार आहे.
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पण, तुम्हाला माहित आहे का जगातली पहिली कार कुठे बनवली गेली?
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पांढरा रंग सूर्यप्रकाश परावर्तित करतो, ज्यामुळे गाडी थंड राहते.
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जर्मन अभियंता कार्ल बेन्झ यांनी त्यांच्या गॅस इंजिन असलेल्या तीन चाकी वाहनाचे, बेन्झ पेटेंट मोटरवागन'चे पेटेंट घेतले.
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त्यामध्ये ९५४ सीसी क्षमतेचे सिंगल-सिलेंडर, ४- स्ट्रोक इंजिन होते.
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पेट्रोलवर चालणारे ज्वलन इंजिन असलेले ते पहिले वाहन होते.
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ही गाडी सध्या जर्मनीतील म्युनिक येथील एका संग्रहालयात ठेवलेली आहे.
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BMW चे दुसरे नाव काय?