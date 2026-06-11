जगातील पहिली कार केव्हा बनवण्यात आली?

Automobile

11 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

गाडी असावी

भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मनात गाडीचे नुसते नावही काढले तरी त्यांना स्वप्न पाहिल्या सारखे वाटते.

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छोटीशी चार चाकी 

प्रत्येक कुटुंबाला आपल्या घरात एखादी छोटीशी चार चाकी असावी, असे वाटते.

Picture Credit: Pinterest

असे पाहिला गेले तर आजकाल बऱ्याच लोकांच्या घरी छोटी-मोठी कार आहे.

प्रत्येकाच्या घरी झाली कार

Picture Credit: Pinterest

पण, तुम्हाला माहित आहे का जगातली पहिली कार कुठे बनवली गेली?

जगातली पहिली कार 

Picture Credit: Pinterest

पांढरा रंग सूर्यप्रकाश परावर्तित करतो, ज्यामुळे गाडी थंड राहते.

कारचा शोध 

\Picture Credit: Pinterest

जर्मन अभियंता कार्ल बेन्झ यांनी त्यांच्या गॅस इंजिन असलेल्या तीन चाकी वाहनाचे, बेन्झ पेटेंट मोटरवागन'चे पेटेंट घेतले.

बेन्झ पेटेंट मोटरवागन

Picture Credit: Pinterest

त्यामध्ये ९५४ सीसी क्षमतेचे सिंगल-सिलेंडर, ४- स्ट्रोक इंजिन होते.

९५४ सीसी

Picture Credit: Pinterest

पेट्रोलवर चालणारे ज्वलन इंजिन असलेले ते पहिले वाहन होते.

ज्वलन इंजिन

Picture Credit: Pinterest

ही गाडी सध्या जर्मनीतील म्युनिक येथील एका संग्रहालयात ठेवलेली आहे.

म्युनिक

Picture Credit: Pinterest

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