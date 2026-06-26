Shehnaaz Gill : चाहत्यांचे मन एकाच प्रश्नात मग्न 'आमच्या शहनाजने उरकलं लग्न?'

अभिनेत्री आणि मॉडेल शहनाज गिल नेहमीच चर्चेत असते.
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आता चर्चेला नवीन पाझर फुटला आहे.
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अभिनेत्रीने नवीन फोटोशूट शेअर केला आहे, त्यात ती नव्या वधूसारखी नटली आहे.
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त्यामुळे शहनाजने खरंच लग्न उरकलं की काय? असा प्रश्न तिच्या चाहत्यांना पडला आहे.
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माथ्यावर कुंकू, लहानशी टिकली आणि केसांत गजरा, अगदी नववधूसारखा लुक तिने केला आहे.
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अभिनेत्रीने कॅप्शनमध्ये 'Regal' म्हणजे एखाद्या राजाला शोभिवंत असे लिहले गेले आहे.
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