पालकाची पाने स्वच्छ धुवून पाणी निथळून घ्या आणि मोठी पाने असल्यास दोन भाग करा.
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एका भांड्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, लाल तिखट, हळद, ओवा, हिंग आणि मीठ एकत्र मिसळा.
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थोडे थोडे पाणी घालून मध्यम घट्ट असे पीठ तयार करा.
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आता एक कढईत तेल गरम करण्यासाठी ठेवा.
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प्रत्येक पालकाचे पान तयार पिठात बुडवून सर्व बाजूंनी पीठ लागेल याची खात्री करा.
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गरम तेलात पानं सावधपणे सोडा आणि सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
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तयार पालक भजी टिश्यू पेपरवर काढून द्या. गरमागरम भजी चहा, हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व्ह करा.
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