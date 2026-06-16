कारचे मायलेज अचानक कमी झाले? काही छोट्या चुका इंधन खर्च वाढवू शकतात.
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कमी एअर प्रेशरमुळे कारला अधिक मेहनत घ्यावी लागते आणि मायलेज घटते.
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वारंवार जोरात अॅक्सिलरेटर दाबल्याने इंधनाची जास्त खपत होते.
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एअर फिल्टर आणि स्पार्क प्लग वेळेवर न बदलल्यास मायलेज कमी होऊ शकते.
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जास्त वजनामुळे इंजिनवर अतिरिक्त ताण येतो आणि इंधन खर्च वाढतो.
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वेग आणि गिअर यांचा समतोल बिघडल्यास मायलेजवर परिणाम होतो.
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विशेषतः ट्रॅफिकमध्ये सतत एसी वापरल्यास इंधन जास्त खर्च होते.
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निकृष्ट इंधनामुळे इंजिनची कार्यक्षमता कमी होऊन मायलेज घटू शकते.
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योग्य देखभाल आणि चांगल्या ड्रायव्हिंग सवयींमुळे कारचे मायलेज सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
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