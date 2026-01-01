वर्ष बदलतील पण जान्हवी... तुझे सौंदर्य असेच राहील! 

Entertainment

1 January 2026

Author:  दिवेश चव्हाण 

अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकरने पोस्ट शेअर केली आहे. 

नववर्षाचा उत्साह तिच्या चेहऱ्यावर दिसून येत आहे. 

अभिनेत्रीने पोस्टखाली चाहत्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

अभिनेत्रीने साधा-सरळ श्वेत लुक केला आहे. 

पोस्टमध्ये भक्तिमय वातावरण दिसत आहे. 

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा! हे नवीन वर्ष तुमच्या आयुष्यात आनंद, आरोग्य, यश आणि समाधान घेऊन येवो.

