Technology

13 February 2026

Author: Ved Barve

Jio ची खास ऑफर!  349 रुपयांत बरंच काही

जिओच्या 349 प्लॅनसोबत कंपनी देत आहे JioHotstar ची ऑफर

JioHotstar ऑफर

Picture Credit: Jio

सोबतच JioAICloud अंतर्गत  50GB स्टोरेज आणि 35,100 चा Google Gemini Pro प्लॅन

JioAICloud 

Google Gemini प्लॅनला 1  वर्षाची वॅलिडिटी, 18  वर्षांवरील युजर्ससाठी लागू

Google Gemini

डेली 2GB डेटा, अनलिमिटेड  कॉलिंग, 100 SMS ची सुविधा

डेली बेनिफिट्स

JioHotstar ची 3 महिन्यांची ऑफर ॲक्टिव्ह ठेवण्यासाठी, 48 तासांत रिचार्ज करणे आवश्यक

सबस्क्रिप्शन रिचार्ज

लक्षात ठेवा, JioHotstar चा ॲक्सेस  केवळ 2 डिव्हाईसना मिळणार

डिव्हाईस लिमीट

ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म किंवा स्टोअरवर जाऊन हा  349 चा प्लॅन ॲक्टिव्ह  करु शकता

प्लॅन एक्टिव्हेशन

