Kawasaki ची मोठी एंट्री! एकाच वेळी लॉन्च केल्या 3 ऑफ-रोड बाइक्स

Kawasaki ने भारतात KLX230, KLX230 S आणि KLX230R S या तीन नवीन ऑफ-रोड बाइक्स सादर केल्या आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या रायडर्सचा विचार करून ही रेंज आणण्यात आली आहे.
Picture Credit: Pinterest
रस्ता आणि ऑफ-रोड अशा दोन्ही ठिकाणी चालवण्यासाठी ही ड्युअल-स्पोर्ट बाइक तयार करण्यात आली आहे. रोजच्या वापरासह अॅडव्हेंचर रायडिंगसाठीही ती योग्य ठरते. किंमत: ₹2.19 लाख (एक्स-शोरूम)
Picture Credit: Kawasaki
या व्हेरिएंटमध्ये सीट हाइट कमी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे कमी उंचीच्या रायडर्सनाही बाइक अधिक सहज हाताळता येते. किंमत: ₹2.19 लाख (एक्स-शोरूम)
Picture Credit: Kawasaki
ही बाइक खास ऑफ-रोड ट्रॅक आणि ट्रेल रायडिंगसाठी तयार करण्यात आली आहे. हलके वजन आणि मजबूत सस्पेन्शनमुळे कठीण रस्त्यांवरही ती चांगली साथ देते. किंमत: ₹1.89 लाख (एक्स-शोरूम)
Picture Credit: Kawasaki
तिन्ही बाइक्समध्ये 233cc सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन कमी वेगातही चांगला टॉर्क देत असल्याने ऑफ-रोडिंग अधिक सोपे होते.
Picture Credit: Kawasaki
– KLX230: रोजचा वापर + वीकेंड ट्रिप्स – KLX230 S: कमी उंचीच्या रायडर्ससाठी – KLX230R S: प्रोफेशनल ऑफ-रोड आणि ट्रेल रायडिंगसाठी
Picture Credit: Kawasaki
या बाइक्ससाठी बुकिंग सुरू झाले असून अधिकृत Kawasaki डीलरशिपवर त्यांची माहिती मिळू शकते. इच्छुक ग्राहक आपल्या जवळच्या शोरूममध्ये चौकशी करू शकतात.
Picture Credit: Kawasaki
जर तुम्हाला अडव्हेंचर आणि ऑफ-रोड रायडिंगची आवड असेल, तर Kawasaki ची नवीन KLX रेंज चांगला पर्याय ठरू शकते. तुमच्या गरजेनुसार तीन वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध असल्याने योग्य मॉडेल निवडणे सोपे होते.
Picture Credit: Pinterest