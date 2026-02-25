दमदार Kawasaki Ninja 300 फिचर्स पाहून व्हाल चकित

Automobile

25 February 2026

Author:  वेद बर्वे

कावासाकीच्या Ninja सिरीज बाईक्समधीस सर्वात लोकप्रिय बाईक, किंमतही कमी

Kawasaki Ninja 300

Picture Credit: Pinterest

296cc, liquid-cooled, 4-stroke, पॅरलल-ट्विन इंजिन, 6-स्पीड  मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

प्रमाणित/यूजर-रिपोर्टनुसार,  26–30 kmpl मायलेज मिळू शकते

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

टँक क्षमता

Picture Credit: Pinterest

17 लीटर फ्यूल टँक, लाँग-राईडसाठी एकदम बेस्ट

ब्रेक आणि सुरक्षा

Picture Credit: Pinterest

Dual-channel ABS, पुढील व  मागील डिस्क ब्रेकसह सुरक्षित ब्रेकिंग

डिजिटल डिस्प्ले

Picture Credit: Pinterest

डिजिटल-एनॉलॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर;  स्पीडोमीटर, ट्रिप, फ्यूल गेजर व  इतर माहितीने सज्ज

पुढे टेलिस्कॉपिक फोर्क आणि  पाठीमगे UNI-TRAK मोनोशॉक

सस्पेंशन

Picture Credit: Pinterest

भारतात Ninja 300 ची एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 3.17–₹3.43 लाख; ऑन-रोड किंमत 3.55–₹3.75 लाख  इतकी जाऊ शकते

 किंमत

Picture Credit: Pinterest

तुमचे पैसे वाया घालवणार नाहीत,  या टॉप 5 बाईक्स

 पुढे वाचा