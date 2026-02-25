कावासाकीच्या Ninja सिरीज बाईक्समधीस सर्वात लोकप्रिय बाईक, किंमतही कमी
296cc, liquid-cooled, 4-stroke, पॅरलल-ट्विन इंजिन, 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह
प्रमाणित/यूजर-रिपोर्टनुसार, 26–30 kmpl मायलेज मिळू शकते
17 लीटर फ्यूल टँक, लाँग-राईडसाठी एकदम बेस्ट
Dual-channel ABS, पुढील व मागील डिस्क ब्रेकसह सुरक्षित ब्रेकिंग
डिजिटल-एनॉलॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर; स्पीडोमीटर, ट्रिप, फ्यूल गेजर व इतर माहितीने सज्ज
पुढे टेलिस्कॉपिक फोर्क आणि पाठीमगे UNI-TRAK मोनोशॉक
भारतात Ninja 300 ची एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 3.17–₹3.43 लाख; ऑन-रोड किंमत 3.55–₹3.75 लाख इतकी जाऊ शकते
