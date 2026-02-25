भारतातील या 'टॉप 5' बाईक्स आहेत पैसा-वसूल

25 February 2026

Author:  वेद बर्वे

तुम्ही खर्च केलेल्या पैशांच्या बदल्यात, या बाईक्स देतील कडक परफॉर्मन्स व समाधान

बेस्ट बाईक्स

Picture Credit: Pinterest

70–75 km/l मायलेज, साधारण 70,000 किंमत, आरामदायी सस्पेन्शन व उत्कृष्ट फ्यूल-इकॉनॉमीची कम्यूटर बाइक

Bajaj Platina 110

Picture Credit: Pinterest

70–75 km/l मायलेज, अंदाजे  60,000-70,000 किंमत, हलकी  मजबूत बिल्ड, रोजच्या वापरासाठी एकदम योग्य पर्याय

TVS Sport

Picture Credit: Pinterest

Hero HF Delux

Picture Credit: Pinterest

70–80 km/l मायलेज, अंदाजे 60,000  किंमत, भारी इंधन बचत आणि  लो-मेंटेनन्स विश्वसनीय बाइक

TVS Star City Plus

Picture Credit: Pinterest

83 km/l मायलेज, अंदाजे 60-70 हजार  किंमत, आरामदायी राईड, इको-थ्रस्ट  इंजिनसह डेली युजसाठी छान

TVS Radeon

Picture Credit: Pinterest

65-73 km/l मायलेज, अंदाजे किंमत  55,000 पासून सुरु, स्टायलिश लुक +  LED लाइट्स व अन्य स्मार्ट फीचर्स्ध

सर्व बाईक्स 19-20 च्या फरकाने, उत्तम मायलेज व पैसा-वसूल  परफॉर्मन्स देणाऱ्या; डेली युजसाठी उत्तम पर्याय

सर्वोत्तम पर्याय कोणता?

Picture Credit: Pinterest

