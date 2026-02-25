तुम्ही खर्च केलेल्या पैशांच्या बदल्यात, या बाईक्स देतील कडक परफॉर्मन्स व समाधान
70–75 km/l मायलेज, साधारण 70,000 किंमत, आरामदायी सस्पेन्शन व उत्कृष्ट फ्यूल-इकॉनॉमीची कम्यूटर बाइक
70–75 km/l मायलेज, अंदाजे 60,000-70,000 किंमत, हलकी मजबूत बिल्ड, रोजच्या वापरासाठी एकदम योग्य पर्याय
70–80 km/l मायलेज, अंदाजे 60,000 किंमत, भारी इंधन बचत आणि लो-मेंटेनन्स विश्वसनीय बाइक
83 km/l मायलेज, अंदाजे 60-70 हजार किंमत, आरामदायी राईड, इको-थ्रस्ट इंजिनसह डेली युजसाठी छान
65-73 km/l मायलेज, अंदाजे किंमत 55,000 पासून सुरु, स्टायलिश लुक + LED लाइट्स व अन्य स्मार्ट फीचर्स्ध
सर्व बाईक्स 19-20 च्या फरकाने, उत्तम मायलेज व पैसा-वसूल परफॉर्मन्स देणाऱ्या; डेली युजसाठी उत्तम पर्याय
