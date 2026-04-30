एसी वापरताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे फार गरजेचे आहे. त्या कोणत्या आहेत. चला जाणून घेऊया.
उन्हाळा सुरु होण्यापूर्वी आणि नंतर एसीची सर्व्हिसिंग केली पाहिजे.
उन्हाळ्याच्या आधी एसी दुरुस्त करुन घ्यावा. जर करुन घेतला नसेल तर एसीमध्ये गॅस गळतीच्या समस्येला सामोरे जावे लागते.
एसीमधील गॅस गळती ही अतिरिक्त कार्बन साचल्यामुळे होते. त्यामुळे, त्याची नियमितपणे सर्व्हिसिंग केली पाहिजे.
एसीमधून चांगला थंडावा मिळवण्यासाठी, वेळोवेळी फिल्टर स्वच्छ करत राहणे महत्त्वाचे आहे.
एसीसाठी २४ डिग्री हे मानक तापमान मानले जाते. तुम्ही थंडाव्यासाठी ते १६ किंवा १८ असे सेट करु नका. वीज बिल येते.
तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार टायमर नक्की लावा.
टायमर लावल्यामुळे एसी ठराविक वेळेनंतर आपोआप बंद होईल. अनावश्यक विजेचा वापर होणार नाही.
