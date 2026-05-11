एसी, कूलर आणि फॅन जितके लावावे तितके कमी. इतकी गरमी हैराण करत आहे.
तुम्ही देखील कूलर घेण्याचा विचार करत आहात का? मग, कूलर खरेदी करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवा.
तुम्ही तुमच्या खोलीच्या आकारानुसार कूलर खरेदी केला पाहिजे.
तुमची खोली १५० ते ३०० चौरस फूट असेल तर तुम्ही ३० ते ५० लिटरचा कूलर विकत घ्यावा.
खोली मोठी असेल तर ५० लिटरपेक्षा जास्त क्षमतेचा
कूलर खरेदी करताना, कूलिंग पॅडच्या प्रकाराचा नक्की विचार करा, हनीकॉम्ब पॅड्स अधिक प्रगत आणि प्रभावी असतात.
हे लक्षात ठेवा की बंद खोलीत कूलर एसीइतका चांगला काम करत नाही.
योग्य वापरासाठी खोलीत पुरेसे वायुवीजन असणे आवश्यक आहे.
नेहमी एका विश्वासार्ह ब्रँडचाच कूलर खरेदी करा.
तुम्ही खरेदी करत असलेल्या ब्रँडचे तुमच्या परिसरातील सर्व्हिस सेंटर पाहून ठेवा.
