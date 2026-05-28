लूक, फीचर्स, पॉवरमध्ये Fortuner ला टक्कर; SUV ची धमाकेदार एँट्री

Automobile

28 May, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

लूक, फीचर्स, पॉवरमध्ये Fortuner ला टक्कर देणारी दमदार SUV ची धमाकेदार एँट्री होणार आहे.

धमाकेदार एँट्री 

Img Source: Pinterest 

किया भारतीय बाजारपेठेत किया सोरेंटो या गाडीच्या लाँचची तयारी करत आहे. 

कियाचा जलवा

कंपनीने अलीकडेच नवीन सेल्टोस लाँच केली. याव्यतिरिक्त सिट्रोस ईव्ही, सेल्टोस हायब्रीड आणि सोरेंटो SUV देखील लाँच होण्याची शक्यता आहे.

अनेक गाड्या लाँच

चाचणी केली

ही ब्रँडची फ्लॅगशिप SUV असेल. ही कार भारतात चाचणी करताना दिसली असून तिचे बॉडी शेल एका ट्रकवर दिसले होते.

कोणाशी होईल स्पर्धा

किया सेल्टोस भारतात लाँच झाली तर तिची थेट स्पर्धा फोक्सवॅगन टायरोन आर लाइन, स्कोडा कोडियाक आणि जीप मेरीडियन यांच्याशी होईल. 

फॉर्च्युनरशी स्पर्धा

गाडीच्या किंमतीमुळे त्याची स्पर्धा फॉर्च्युनर आणि एमजी मॅजेस्टरशी होईल. ही कार भारतात सीकेडी स्वरुपात येण्याची शक्यता आहे.

कशी असेल गाडी

या कारची लांबी ४८१५ मिमी, रुंदी १९०० मिमी, उंची १७०० मिमी असेल आणि तिचा व्हीलबेस २८१५ मिमी असेल. यामध्ये २०-इंची चाके बसवता येऊ शकतात.

वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज 

या कारला २०८ मिमीचा ग्राउंड क्लिअरन्स असेल. ही कार तीन रांगांच्या सीटसह लाँच केली जाऊ शकते आणि अनेक वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज असेल.

अनेक फिचर्स

सोरेंटोमध्ये १२.३ इंचाची इन्फोटेनमेंट सिस्टीम व्हेंटिलेटेड सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरुफ, ३६० डिग्री कॅमेरा आणि लेव्हल २ ADAS मिळेल.

इंजिन आणि पॉवर 

ही कार प्लग-इन हायब्रीड व्हर्जनमध्ये येण्याची शक्यता आहे. जी १.६ लिटर पेट्रोल इंजिन आणि १३.८kWh बॅटरीद्वारे समर्थित असेल. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला लाँच होण्याची शक्यता.

Hybrid Carsची पुन्हा चलती! 

पुढे वाचा