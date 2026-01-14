चवीने भरपूर घरी  बनवा नाचोज चाट 

14 January 2026

Author:  नुपूर भगत

एका मोठ्या बाऊलमध्ये रेडीमेड नाचोज घ्या. ते ताजे आणि कुरकुरीत असावेत.

रेडीमेड नाचोज

Picture Credit: Pinterest

आता बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो नाचोजवर पसरवा.

कांदा-टोमॅटो

Picture Credit: Pinterest

आता यावर चिरलेली हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घाला.

हिरवी मिरची 

Picture Credit: Pinterest

चवीनुसार मीठ, चाट मसाला, लाल तिखट आणि थोडंसं जिरेपूड टाका.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

यावर हिरवी चटणी आणि चिंचेची गोड चटणी घाला.

चटणी घाला

Picture Credit: Pinterest

वरून किसलेलं चीज किंवा चीज सॉस घालून हलकं मिक्स करा.

चीज 

Picture Credit: Pinterest

शेवटी बारीक पिवळी शेव टाकून तुमच्या चाटला पूर्ण करा आणि याच्या मजेदार चवीचा आनंद लुटा.

बारीक शेव

Picture Credit: Pinterest

