मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांची फेव्हरेट  आहे दाबेली 

Life style

6 January 2026

Author:  नुपूर भगत

उकडलेले बटाटे सोलून मॅश करा. त्यात दाबेली मसाला, मीठ आणि थोडी चिंचेची चटणी घालून नीट मिसळा.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

 कढईत थोडे लोणी गरम करून तयार केलेले बटाट्याचे मिश्रण 2–3 मिनिटे परतून घ्या.

मिश्रण परतून घ्या

Picture Credit: Pinterest

पाव मधोमध कापा आणि दोन्ही बाजूंना चिंचेची गोड चटणी आणि हिरवी चटणी लावा.

पावमध्ये चटण्या भरा 

Picture Credit: Pinterest

पावामध्ये तयार बटाट्याचे मिश्रण व्यवस्थित भरून घ्या.

पावमध्ये मिश्रण भरा 

Picture Credit: Pinterest

 त्यावर कांदा, डाळिंबाचे दाणे आणि कुटलेले शेंगदाणे घाला.

कांदा घाला

Picture Credit: Pinterest

 वरून भरपूर शेव पसरवा आणि पाव हलके दाबा.

शेव पसरवा 

Picture Credit: Pinterest

 तव्यावर थोड्या लोण्यात दाबेली दोन्ही बाजूंनी हलकी भाजून घ्या.

तव्यावर भाजा

Picture Credit: Pinterest

