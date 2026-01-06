उकडलेले बटाटे सोलून मॅश करा. त्यात दाबेली मसाला, मीठ आणि थोडी चिंचेची चटणी घालून नीट मिसळा.
कढईत थोडे लोणी गरम करून तयार केलेले बटाट्याचे मिश्रण 2–3 मिनिटे परतून घ्या.
पाव मधोमध कापा आणि दोन्ही बाजूंना चिंचेची गोड चटणी आणि हिरवी चटणी लावा.
पावामध्ये तयार बटाट्याचे मिश्रण व्यवस्थित भरून घ्या.
त्यावर कांदा, डाळिंबाचे दाणे आणि कुटलेले शेंगदाणे घाला.
वरून भरपूर शेव पसरवा आणि पाव हलके दाबा.
तव्यावर थोड्या लोण्यात दाबेली दोन्ही बाजूंनी हलकी भाजून घ्या.
