तुम्ही दर १५ ते २० दिवसांनी एसी फिल्टर नियमितपणे स्वच्छ केला पाहिजे.
याशिवाय, एसीचे आउटडोअरर युनिट स्वच्छ करणे देखील महत्त्वाचे आहे.
एसीची वेळोवेळी सर्व्हिसिंग करुन घेणे महत्त्वाचे आहे.
एसीचे तापमान २४ ते २६ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान ठेवणे उत्तम.
या तापमानात एसी वापरल्याने मशीनवर जास्त ताण पडत नाही.
एसीमधून कोणताही विचित्र आवाज येत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करु नका.
वेळेवर दुरुस्त करुन घ्या.
उन्हाळ्यात एसीची योग्य देखभाल आणि योग्य वापर केल्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.
