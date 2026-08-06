पारंपरिक गुजराती खीचूची सोपी रेसिपी

Life style

6 August 2026

Author:  नुपूर भगत

एका जाड बुडाच्या पातेल्यात पाणी गरम करा. त्यात मीठ, जिरे, ओवा, हिंग, हिरव्या मिरच्या आणि तेल घालून उकळी येऊ द्या.

पाणी गरम करा

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पाणी चांगले उकळल्यानंतर गॅस मंद करा आणि तांदळाचे पीठ हळूहळू घालत सतत ढवळा, जेणेकरून गुठळ्या होणार नाहीत.

तांदळाचे पीठ घाला

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मिश्रण घट्ट होऊ लागल्यावर झाकण ठेवून मंद आचेवर 8–10 मिनिटे शिजू द्या.

मिश्रण शिजू द्या

Picture Credit: Pinterest

झाकण काढून मिश्रण पुन्हा एकदा व्यवस्थित ढवळा. ते गुळगुळीत आणि मऊ झाले पाहिजे.

मिश्रण मऊ असायला हवं

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खीचू पूर्ण शिजल्यावर गॅस बंद करा आणि 2–3 मिनिटे तसेच राहू द्या.

गॅस बंद करा

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गरमागरम खीचू वाटीत काढा. वरून थोडे तेल आणि लाल तिखट भुरभुरवा.

तेल आणि लाल तिखट

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तयार गुजराती खीचू गरम असतानाच सर्व्ह करा. इच्छेनुसार लोणचे किंवा हिरव्या चटणीसोबत त्याचा आस्वाद घ्या.

सर्व्ह करा

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