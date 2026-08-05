नाश्त्यासाठी बनवा कुरकुरीत केळीच्या  फुलाचे वडे

Life style

5 August 2026

Author:  नुपूर भगत

केळीचे फूल स्वच्छ करून बारीक चिरा. ते ५–७ मिनिटे हलके उकळून घ्या, नंतर पाणी पूर्णपणे काढून थंड होऊ द्या.

केळीचे फुल चिरा

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भिजवलेली चणा डाळ गाळून त्यात हिरवी मिरची, आले, लसूण, जिरे, बडीशेप आणि हिंग घालून जाडसर वाटून घ्या.

साहित्य एकत्र करा

Picture Credit: Pinterest

या मिश्रणात उकडलेले केळीचे फूल, कांदा, कोथिंबीर आणि मीठ घालून सर्व साहित्य एकत्र चांगले मिसळा.

कोथिंबीर घाला

Picture Credit: Pinterest

मिश्रणाचे लहान लहान गोळे करून हाताने हलकेच दाबून वड्यांचा आकार द्या.

वडे बनवा

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल मध्यम आचेवर गरम करा. तेल योग्य तापल्यावर तयार वडे सावधपणे सोडा.

तेलात वडे सोडा

Picture Credit: Pinterest

वडे दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.

कुरकुरीत तळा

Picture Credit: Pinterest

तयार वडे टिश्यू पेपरवर काढा आणि गरमागरम नारळाची चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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