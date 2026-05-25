स्वस्तात मस्त Family Car! Mileage मध्ये देते मोठ्या गाड्यांनाही टक्कर

Automobile

25 May, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

वाढत्या इंधन दरांमुळे लोकांच्या खिशावर ताण आला आहे. त्यामुळे आज आम्ही उत्कृष्ट मायलेजसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या गाड्यांची यादी घेऊन आलो आहोत.

सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या गाड्या

या गाड्यांची किंमत फक्त ३.५० लाख रुपयांपासून सुरु होते आणि लहान कुटुंबांसाठी हा एक उत्तम पर्याय.

सुरुवातीची किंमत ३.५ लाख रुपये

मारुती सेलेरिओमध्ये १.० लिटर पेट्रोल इंजिन आहे. पेट्रोल व्हेरियंट २५ किमी प्रति लिटर मायलेज देते आणि सीएनजी व्हेरियंट ३४ किमी पर्यंत मायलेज देते.

मारुती सेलेरियो

टाटा टियागो

टियागोमध्ये १.२ लिटरचे पेट्रोल इंजिन आहे. पेट्रोल मॉडेल १९ कमी प्रति लिटर मायलेज देते, तर सीएनजी आवृत्ती सुमारे २८ किमी मायलेज देते.

रेनॉक्विड

क्विडमध्ये १.० लिटर पेट्रोल इंजिन आहे. ही गाडी २१-२२ किमी मायलेज देते. तिचा एसयूव्ही लूक विशेष लोकप्रिय असून त्याची किंमत ४.३० लाख आहे.

मारुती अल्टो के १०

मारुती अल्टोमध्ये १.० लिटर पेट्रोल इंजिन आहे. पेट्रोल मॉडेल २४-२५ किमी प्रति लिटर मायलेज देते आणि सीएनजी मॉडेल ३३-३४ किमी प्रति किलो मायलेज देते.

मारुती एस-प्रेसो

मारुती एस-प्रेसोमध्ये १.० लिटर पेट्रोल इंजिन आहे. पेट्रोल व्हेरियंट २४ कमी प्रति लिटर मायलेज देते. तर सीएनजी व्हेरियंट ३२ किमी पर्यंत मायलेज देते. 

मायलेजचे आकडे

येथे दिलेल्या किंमती एक्स-शोरुम आहेत. मायलेजचे आकडे मिडिया रिपोर्ट्सवर आधारित असून प्रत्यक्ष परिस्थितीत त्यात फरक असू शकतो.

