सध्या मिडल इस्टच्या युद्धामुळे भारतालाही झळ बसली असून LPG वाढला आहे आणि गॅसचा तुटवडा आलाय
LPG चा दर वाढल्याने घरखर्चही वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनेकांनी इंडक्शनचा वापर करायला सुरूवात केली आहे
इलेक्ट्रिसिटीवर चालणारे इंडक्शन स्टोव्हच्या मदतीने LPG शिवाय तुम्ही जेवण तयार करू शकता
आता प्रश्न असा आहे की, LPG आणि इंडक्शनपैकी स्वस्त नक्की काय आहे?
LPG गॅसच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक शेगडी अर्थात इंडक्शनचा वापर करणे साधारण 10-15 टक्के स्वस्त ठरू शकते
जर तुमचे इलेक्ट्रिक रेट्सनुसार 8 रूपये प्रति युनिट असतील, तर 1600KW इंडक्शन तुम्ही रोज 1 तास चालवता
इंडक्शनमुळे तुमच्या घरातील इलेक्ट्रिक बिल साधारण महिन्याला 500-600 वाढू शकते. तर गॅसची किंमत 900 पेक्षा अधिक आहे
LPG गॅसच्या तुलनेत इंडक्शन हे अत्यंत सुरक्षित असल्याचे मानले जाते. सिलेंडरचा वापर खूपच जपून करावा लागतो
