गारठा वाढला, मुंबईत पसरली धुक्याची चादर 

Maharashtra

23 January 2026

Author:  श्वेता झगडे

कडाक्याच्या थंडीचे दिवस असतानाच अचानक किमान तापमानात मोठी वाढ झाली.

तापमान

वातावरणात झालेल्या या बदलामुळे पहाटे दाट धुक्याची चादर आणि रात्रीच्या वेळी असह्य उकाडा आहे.

उकाडा

23 जानेवारी रोजी राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये अंशतः ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाचा इशारा दिला आहे.

पावसाचा इशारा

कोकणातील पालघर , महाराष्ट्रातील धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक आणि अहिल्यानगर

या जिल्ह्यांना इशारा

नाशिक, धुळे आणि निफाडमध्ये किमान तापमान 10 अंश सेल्सिअसच्या वर नोंदवले.

तापमानाचा पारा

सकाळी धुके, दुपारी उन्हाचा कडाका आणि रात्री उकाडा अशा हवामानामुळे आरोग्य धोक्यात

'कधी ऊन, कधी पाऊस'

अवकाळी सदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी वर्ग पुन्हा एकदा धास्तावला आहे.

बळीराजा संकटात

