कडाक्याच्या थंडीचे दिवस असतानाच अचानक किमान तापमानात मोठी वाढ झाली.
वातावरणात झालेल्या या बदलामुळे पहाटे दाट धुक्याची चादर आणि रात्रीच्या वेळी असह्य उकाडा आहे.
23 जानेवारी रोजी राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये अंशतः ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाचा इशारा दिला आहे.
कोकणातील पालघर , महाराष्ट्रातील धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक आणि अहिल्यानगर
नाशिक, धुळे आणि निफाडमध्ये किमान तापमान 10 अंश सेल्सिअसच्या वर नोंदवले.
सकाळी धुके, दुपारी उन्हाचा कडाका आणि रात्री उकाडा अशा हवामानामुळे आरोग्य धोक्यात
अवकाळी सदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी वर्ग पुन्हा एकदा धास्तावला आहे.
