महाशिवरात्रीपूर्वी स्वप्नात या गोष्टी दिसणे असते शुभ 

Life style

31 January 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

यावर्षी महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारी  रोजी महाशिवरात्री आहे. या दिवशी महादेवांची विधीपूर्वक पूजा केली जाते

महाशिवरात्री कधी आहे

महाशिवरात्रीच्या पहिले स्वप्नामध्ये काही गोष्टी दिसणे खूप शुभ मानले जाते. महाशिवरात्रीच्या पहिले स्वप्नात कोणत्या गोष्टी दिसणे शुभ असते जाणून घ्या

स्वप्नात या गोष्टी दिसणे 

 महाशिवरात्रीच्या पहिले स्वप्नात डमरू दिसणे शुभ मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा होतो की, तुमच्या घरात शुभ कार्य होऊ शकते. 

स्वप्नात डमरू दिसणे 

महाशिवरात्रीच्या पहिले स्वप्नात नाग दिसणे खूप शुभ मानले जाते. तुम्हाला अध्यात्मिक प्रगती मिळवून देते आणि आर्थिक प्रगती देखील मिळू शकते.

स्वप्नात नाग दिसणे 

शिवरात्रीच्या पहिले स्वप्नामध्ये शिवलिंग दिसणे शुभ मानले जाते.  हे स्वप्न बघणे म्हणजे कुटुंबामध्ये सुख समृद्धी असणे आणि जीवनातील समस्या दूर होतील. 

स्वप्नात शिवलिंग दिसणे

स्वप्नामध्ये महादेवांचे वाहन नंदी दिसणे शुभ मानले जाते.  तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीमुळे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल आणि अपूर्ण इच्छा पूर्ण होतात. 

स्वप्नात नंदी दिसणे 

शिवरात्रीपूर्वी  स्वप्नात त्रिशूळ दिसण्याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही तुमच्या मनावर नियंत्रण ठेवू शकता.  तुम्हाला जीवनामध्ये नवीन अनुभव मिळू शकतात.

स्वप्नात त्रिशूळ दिसणे 

शिवरात्रीपूर्वी जर तुम्हाला भगवान शिवाचे निवासस्थान कैलास दिसले तर ते एक शुभ स्वप्न मानले जाते. हे स्वप्न दिसणे म्हणजे तुम्हाला मानसिक शांती मिळू शकते 

स्वप्नात कैलास दिसणे 

शिवरात्रीपूर्वी स्वप्नात रूद्राक्ष दिसणे शुभ मानले जाते. रुद्राक्ष हे औषधीदृष्ट्या फायदेशीर मानले जाते. अशावेळी स्वप्नामध्ये हे दिसणे म्हणजे तुमच्या आरोग्यामध्ये बदल घडवून आणू शकतात

स्वप्नात रुद्राक्ष दिसणे 

