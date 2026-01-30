भिजवलेली चणाडाळ पाणी काढून मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्या (पूर्ण पेस्ट करू नका).
वाटलेल्या डाळीत जिरे, धणे, हिरवी मिरची, आले आणि लसूण घालून हलके मिक्स करा.
आता त्यात कांदा, कोथिंबीर, कढीपत्ता, लाल तिखट, हळद आणि मीठ घाला.
सर्व साहित्य हाताने नीट मिसळा. मिश्रण घट्ट असावे, यात पाणी अजिबात टाकू नका.
हाताला थोडे पाणी लावून मिश्रणाचे छोटे, चपटे वडे तयार करा.
कढईत तेल गरम करून मध्यम आचेवर वडे सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
तळलेले मसाला वडे टिश्यू पेपरवर काढा आणि हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.
